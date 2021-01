Proiettile sindaco Pomigliano, Ruotolo: “Schiena dritta contro minacce e intimidazioni” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – “Caro sindaco Gianluca Del Mastro non sei solo. Hai la vicinanza della tua comunità, Pomigliano d’Arco, la solidarietà mia, della società civile e della gente onesta che ha deciso con di voltare pagina per la legalità, la giustizia e la trasparenza. Andiamo avanti con la Schiena dritta contro minacce e intimidazioni. La camorra è una montagna di merda”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto in relazione alle nuove minacce giunte al sindaco di Pomigliano d’Arco Gianluca Del Mastro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutod’Arco (Na) – “CaroGianluca Del Mastro non sei solo. Hai la vicinanza della tua comunità,d’Arco, la solidarietà mia, della società civile e della gente onesta che ha deciso con di voltare pagina per la legalità, la giustizia e la trasparenza. Andiamo avanti con la. La camorra è una montagna di merda”. Lo afferma in una nota il senatore Sandrodel Gruppo Misto in relazione alle nuovegiunte aldid’Arco Gianluca Del Mastro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

