Ora il partito repubblicano dovrà trovare un leader “decent”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’invasione del palazzo del Congresso in una democrazia non è un evento che ha bisogno di distinguo. Se fosse stato vandalizzato, o incendiato, o danneggiato da ordigni esplosivi, non sarebbe stato più grave. Sarebbe stato più impressionante forse, ma non vi sono asticelle da abbassare o alzare per valutare la gravità di quanto accaduto il 6 gennaio a Washington. I commentatori che hanno definito quello il vero giorno dell’infamia per la storia americana, non esagerano. Di chi è la responsabilità di tutto ciò? Qui da noi, il direttore di questo giornale è tra i pochissimi che da più di quattro anni ha inquadrato la presidenza Trump prima come una cialtronata, poi come un progetto eversivo. Da ieri, ma purtroppo solo da ieri, ora il dubbio se lo stanno ponendo in molti. Negli Stati Uniti, ovviamente, il dibattito è stato molto più vivace. L’intervista di Charles Kupchan sul Corriere di ...