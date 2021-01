Napoli, si apre un’enorme voragine davanti all’Ospedale del Mare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Napoli, si apre un’enorme voragine davanti dell’Ospedale del Mare di Ponticelli successiva ad un boato. Il Covid Residence è stato evacuato. Per ora non risultano feriti ma parecchie auto vetture sono state inghiottite dalla voragine. La Magistratura aprirà un’inchiesta per stabilire la causa e i danni effettivi. >> Bolzano, frana sull’Hotel Eberle: soccorsi sul posto, in corso verifiche Napoli: enorme voragine davanti all’Ospedale del Mare Stamattina, 8 Gennaio 2021nelle prime ore della giornata, gli interrogati hanno prima avvertito un’assordante boato e successivamente la terra ha tremato. Infatti un’enorme voragine si è creata nel parcheggio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021), sidell’Ospedale deldi Ponticelli successiva ad un boato. Il Covid Residence è stato evacuato. Per ora non risultano feriti ma parecchie auto vetture sono state inghiottite dalla. La Magistratura aprirà un’inchiesta per stabilire la causa e i danni effettivi. >> Bolzano, frana sull’Hotel Eberle: soccorsi sul posto, in corso verifiche: enormedelStamattina, 8 Gennaio 2021nelle prime ore della giornata, gli interrogati hanno prima avvertito un’assordante boato e successivamente la terra ha tremato. Infattisi è creata nel parcheggio ...

MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - SkyTG24 : Voragine si apre in parcheggio dell'ospedale del Mare a Napoli - Agenzia_Ansa : #Voragine nel parcheggio dell'Ospedale del Mare, a #Napoli. Il fatto è accaduto all'alba, non ci sono feriti #ANSA - Cassio39592131 : Napoli, la sanità come la vuole de luca, formiche e voragini! almeno questo nn può nasconderlo! avete vokuto un gua… - vivere_sardegna : Napoli, profonda voragine si apre nel parcheggio dell’ospedale del Mare -