Kate Winslet sulla scena di sesso con Saoirse Ronan: "Un'esperienza diversa rispetto alle precedenti" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Kate Winslet ha recentemente condiviso lo schermo cinematografico con Saoirse Ronan in Ammonite e si è resa protagonista di una scena d'amore omosessuale che l'ha cambiata. Recentemente, Kate Winslet ha recitato insieme a Saoirse Ronan in Ammonite, film che narra le vicende della paleontologa Mary Anning e il suo legame omosessuale con la geologa Charlotte Murchison. In occasione di un'intervista con The Weekend Australian's Review, la protagonista di Titanic ha parlato di una scena di sesso del film e di quanto sia stata profondamente diversa ad altre scene di sesso eterosessuale interpretate. Kate Winslet, però, aveva interpretato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021)ha recentemente condiviso lo schermo cinematografico conin Ammonite e si è resa protagonista di unad'amore omosessuale che l'ha cambiata. Recentemente,ha recitato insieme ain Ammonite, film che narra le vicende della paleontologa Mary Anning e il suo legame omosessuale con la geologa Charlotte Murchison. In occasione di un'intervista con The Weekend Australian's Review, la protagonista di Titanic ha parlato di unadidel film e di quanto sia stata profondamentead altre scene dieterosessuale interpretate., però, aveva interpretato ...

