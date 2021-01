I Vichinghi alla Casa Bianca? A volte il reale supera il virtuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Oltre venti anni fa mi ritrovavo testimone della rivoluzione digitale sugli schermi e in un programma visionario intitolato Altromondo ammonivo i telespettatori che ormai non si poteva più credere ai propri occhi. La realtà non sarebbe più stata infatti quella effettiva e tangibile della nostra esperienza visiva, tattile e auditiva, ma solo una ricostruzionedi una realtà fittizia al servizio del divertimento o, molto peggio, di intenti poco trasparenti di qualche forza interessata a imbrogliare la pubblica opinione. Tutto quello che è accaduto e continua ad accadere intorno a noi è mediato continuamente da mezzi tecnici, punti di vista, ideologie e persino malafede. Nel mondo predigitale poteva accadere soprattutto a livello di trasmissione verbale o scritta, quantunque manipolazioni di immagini fotografiche o filmiche fosse pure possibile, sia pure ...