Gazzetta: Milik in naftalina è uno spreco. L'impuntarsi di De Laurentiis è un autogol (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'L'attaccante che servirebbe non si usa e lo si paga pure. Niente da dire sulle questioni di principio. Ma allora sarebbe stato meglio pretendere meno soldi quando Milik aveva mercato' Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Bianchi parla di Milik ai margini del progetto Napoli come di un grande spreco, soprattutto in un momento in cui la squadra non riesce a capitalizzare le innumerevoli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'L'attaccante che servirebbe non si usa e lo si paga pure. Niente da dire sulle questioni di principio. Ma allora sarebbe stato meglio pretendere meno soldi quandoaveva mercato' Sulladello Sport, Fabio Bianchi parla diai margini del progetto Napoli come di un grande, soprattutto in un momento in cui la squadra non riesce a capitalizzare le innumerevoli ...

Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Gazzetta: #Milik in naftalina è uno spreco. L’impuntarsi di #DeLaurentiis è un autogol “L’attaccante che servirebbe non si u… - napolista : Gazzetta: #Milik in naftalina è uno spreco. L’impuntarsi di #DeLaurentiis è un autogol “L’attaccante che servirebbe… - tuttonapoli : Gazzetta - ADL inflessibile su Milik: non vuole sottostare al ricatto degli agenti - zazoomblog : Prima Pagina Gazzetta dello Sport: “Serie A mai così avvincente uno Scudetto e 4 bellezze. Il caso Milik…” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik Inter, che senso ha prendere Pellè o Eder? L'unico rinforzo vero sarebbe Milik La Gazzetta dello Sport Gazzetta: Milik in naftalina è uno spreco. L’impuntarsi di De Laurentiis è un autogol

Gazzetta: Milik in naftalina è uno spreco. L'impuntarsi di De Laurentiis è un autogol. L’attaccante servirebbe, non si usa e lo si paga pure ...

Calcio, analisi delle prime pagine dei quotidiani: le notizie di oggi

ROMA – Ecco le notizie principali di oggi 8 gennaio 2021. SCUDETTO – La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Inter, Milan, Juventus e Roma si giocheranno lo scudetto. “Scudetto 4 bellezze” scrive la Ros ...

Gazzetta: Milik in naftalina è uno spreco. L'impuntarsi di De Laurentiis è un autogol. L’attaccante servirebbe, non si usa e lo si paga pure ...ROMA – Ecco le notizie principali di oggi 8 gennaio 2021. SCUDETTO – La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Inter, Milan, Juventus e Roma si giocheranno lo scudetto. “Scudetto 4 bellezze” scrive la Ros ...