Covid, oltre 68mila contagi e più di 1.300 morti in Gran Bretagna: mai così alti. Sindaco di Londra dichiara l’allerta ospedaliera. Germania, record di decessi: 1.188 in 24 ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Regno Unito continua a registrare numeri record di contagi a causa della variante di coronavirus che si è ormai diffusa in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore sono 68.053 le persone risultate positive al Covid, con altri 1.325 morti: in entrambi i casi si tratta di numeri mai registrati dall’inizio della pandemia. così, tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno, dovranno presto sottoporsi ad un test anti-Covid prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nel Paese, come ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. Il test si dovrà fare fino a 72 ore prima dell’imbarco, secondo quanto riporta la Bbc. La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all’inizio della settimana prossima in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Regno Unito continua a registrare numeridia causa della variante di coronavirus che si è ormai diffusa in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore sono 68.053 le persone risultate positive al, con altri 1.325: in entrambi i casi si tratta di numeri mai registrati dall’inizio della pandemia., tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno, dovranno presto sottoporsi ad un test anti-prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nel Paese, come ha annunciato il ministro dei Trasporti,t Shapps. Il test si dovrà fare fino a 72 ore prima dell’imbarco, secondo quanto riporta la Bbc. La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all’inizio della settimana prossima in ...

In attesa di conoscere i dati ufficiali, si può ipotizzare che in Italia il 2020 dovrebbe essersi concluso con un numero complessivo di decessi di quasi 730 mila persone, un valore mai così elevato da ...

L'infettivologo: "Per affrontare l'autunno in relativa sicurezza dobbiamo vaccinare il 95% degli over 70 anni e dei soggetti fragili e oltre il 60-70% del resto dei cittadini italiani entro settembre" ...

