Così Renzi vuol far cadere Conte Ecco perché insiste sul caso Barr (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Matteo Renzi non interessa tanto la poltrona, quanto il detonatore. L'ormai interminabile querelle sui Servizi segreti tra il leader di Italia Viva e il presidente del Consiglio si interseca con il caos americano, l'amministrazione Trump e la politica estera del governo gialloverde. "Renzi sa che il tema dei Servizi segreti è... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Matteonon interessa tanto la poltrona, quanto il detonatore. L'ormai interminabile querelle sui Servizi segreti tra il leader di Italia Viva e il presidente del Consiglio si interseca con il caos americano, l'amministrazione Trump e la politica estera del governo gialloverde. "sa che il tema dei Servizi segreti è... Segui su affaritaliani.it

agorarai : 'C'è un punto solo: si vuole una crisi così che Renzi possa prendere centralità, questo è il punto. Non ho aggettiv… - agorarai : 'Secondo Fratelli d'Italia è impossibile governare con forze così eterogenee. Ora se n'è accorto anche Renzi: noi o… - Affaritaliani : Così Renzi vuol far cadere Conte. Ecco perché insiste sul caso Barr - LorenzoMiglior1 : @mariolavia Meglio il voto. Così #Renzi sparisce e consegnamo il Paese all destra. Capolavoro - DaxGregory : Non può essere così poco responsabile #Renzi che solo per fame di potere e visibilità vuole far saltare il #governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Renzi Ora Renzi tira in ballo anche il Pd: “Sono d’accordo con noi su tutte le richieste a Conte” Il Fatto Quotidiano