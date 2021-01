Colpo di spugna sulla strage ferroviaria di Viareggio (Di sabato 9 gennaio 2021) “Per come vanno le cose in questo paese, è già tanto che non li abbiano assolti subito”. Sono gonfie di amarezza le parole di un familiare delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio, di fronte alla sentenza della Quarta sezione penale della Cassazione che, di fatto, smentisce i giudizi del Tribunale di Lucca e della Corte di Appello di Firenze, escludendo l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro in quello che è stato il disastro ferroviario più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 gennaio 2021) “Per come vanno le cose in questo paese, è già tanto che non li abbiano assolti subito”. Sono gonfie di amarezza le parole di un familiare delle 32 vittime delladi, di fronte alla sentenza della Quarta sezione penale della Cassazione che, di fatto, smentisce i giudizi del Tribunale di Lucca e della Corte di Appello di Firenze, escludendo l’aggravante della violazione delle normesicurezza nel lavoro in quello che è stato il disastro ferroviario più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DaniloToninelli : Con la riforma della #prescrizione del @Mov5Stelle questo non accadrà più. La giustizia deve giudicare nel merito,… - IlContiAndrea : Come un colpo di spugna, a inizio anno, #RobertoBolle depura tutto ciò che di brutto s’è visto in tv. Quell’attimo… - LidiaBianchi1 : RT @DaniloToninelli: Con la riforma della #prescrizione del @Mov5Stelle questo non accadrà più. La giustizia deve giudicare nel merito, inn… - CommentoRimosso : RT @DaniloToninelli: Con la riforma della #prescrizione del @Mov5Stelle questo non accadrà più. La giustizia deve giudicare nel merito, inn… - 811Proudman : RT @DaniloToninelli: Con la riforma della #prescrizione del @Mov5Stelle questo non accadrà più. La giustizia deve giudicare nel merito, inn… -