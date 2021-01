Bozza del report Iss: “L’indice Rt sale a 1,03”. È la prima volta da 6 settimane. 12 Regioni a rischio alto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la prima volta da un mese e mezzo, L’indice di trasmissibilità Rt è tornato sopra 1 (1,03) nel periodo 15-28 dicembre 2020. Lo rileva la Bozza del monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità, sulla base del quale il governo deciderà quali Regioni inserire in fascia gialla, arancione o rossa. Gli esperti scrivono infatti che l’epidemia si trova “in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti“. Le Regioni/Province autonome considerate a rischio alto sono 12, mentre 8 a rischio moderato (di cui due ad alto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per lada un mese e mezzo,di trasmissibilità Rt è tornato sopra 1 (1,03) nel periodo 15-28 dicembre 2020. Lo rileva ladel monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità, sulla base del quale il governo deciderà qualiinserire in fascia gialla, arancione o rossa. Gli esperti scrivono infatti che l’epidemia si trova “in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti“. Le/Province autonome considerate asono 12, mentre 8 amoderato (di cui due ad...

La Calabria rischia di diventare zona arancione. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt sarebbe superiore al valore di 1 ...

Firenze, 8 gennaio 2020 - Da lunedì 11 gennaio la Toscana sarà zona gialla. Lo avevamo già anticipato ma ora i dati del ministero della Salute con l'Istituto superiore di sanità certificano la condizi ...

