Aggiornamenti covid: 400 i nuovi positivi in Liguria (Di venerdì 8 gennaio 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti covid Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia zona arancione fino al 15 gennaio, ordinanza del ministro Speranza Orizzonte Scuola Coronavirus: 6 decessi nel territorio imolese e 80 in regione

In Italia i positivi sono 17.533 con 620 morti. Indice al 12,5%. In Emilia Romagna 2.026 casi (54 nell'Ausl di Imola), indice al 13,2%.

L’aggiornamento sulle vaccinazioni anti Covid dell’ 8 gennaio

Sono 1.436 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le ...

