1000 volte Maldini in Serie A

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La saga infinita dei Maldini. Da Cesare a Paolo arrivando a Daniel, la famiglia Maldini ha centrato le 1000 presenze complessive in Serie A. La statistica dice di Paolo arrivato a quota 647, Cesare a 347 e Daniel, fermo a 6, l’ultima delle quali timbrata mercoledì sera a San Siro quando è entrato sulla scena di Milan-Juventus a partita in corso. 1000 volte Maldini.

Da Cesare a Paolo fino a Daniel: storia di una famiglia che di generazione in generazione ha scritto la storia del Milan e ha raggiunto complessivamente le mille presenze in Serie A ...L’ingresso di Daniel in coda al match con la Juventus ha portato la dinastia Maldini a mille presenze esatte in Serie A, con la casacca del Milan. E ieri, contro la Juve, Daniel ha raggiunto la sesta: ...