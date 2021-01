Volley, Superlega: Monza-Ravenna 3-1 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Monza-Ravenna 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-22) " Settima vittoria di fila per Monza che supera Ravenna e trova, nei quarti di Coppa Italia, Modena. Vero Volley domina due set, subisce la reazione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021)3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-22) " Settima vittoria di fila perche superae trova, nei quarti di Coppa Italia, Modena. Verodomina due set, subisce la reazione ...

zazoomblog : Volley SuperLega: Monza schiaccia Ravenna e continua a volare! Settima vittoria di fila e quinto posto - #Volley… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: ?? Coppa Italia: con la vittoria di Monza su Ravenna definiti gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia in calendar… - sportface2016 : #Superlega #volley, #Monza piega #Ravenna nel recupero della nona giornata - bagherone : RT @pilloledivolley: ?? Coppa Italia: con la vittoria di Monza su Ravenna definiti gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia in calendar… - pilloledivolley : ?? Coppa Italia: con la vittoria di Monza su Ravenna definiti gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia in calen… -