Villaricca | 62enne minaccia di darsi fuoco | salvato dal comandante dei carabinieri

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un 62 enne, durante una discussione animata con il padre 97enne, si è cosparso di benzina ed hato di. Il fatto è avvenuto alla presenza deiche, giunti sul posto, hanno assistito alla lite finché l’uomo non ha afferrato una tanica di benzina e ha riversato su se stesso il liquido infiammabile,ndo dicon un accendino che aveva in mano. Ildei, presente sul posto, ha approfittato di un attimo di distrazione per gettarsi sull’uomo e “disarmarlo“. Ilè stato poi affidato al personale del 118 e trasportato presso l’ospedale di Pozzuoli. L'articolo proviene da ...