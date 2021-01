VIDEO/ Milan Juventus (risultato 1-3) gol e highlights. Pirlo torna al top (Di giovedì 7 gennaio 2021) VIDEO Milan Juventus (risultato 1-3) gol e highlights. Pirlo torna al top, per il Milan si interrompe una serie positiva lunga 27 partite. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)1-3) gol eal top, per ilsi interrompe una serie positiva lunga 27 partite.

RaiSport : #MilanJuve 1-3 - Bianconeri a 7 punti dalla vetta e con una partita da recuperare. Per il #Milan arriva la prima s… - carlolaudisa : Il #Milan pensa in grande se batte la #Juve... Non solo #Simakan e #Kone’. Occhio anche a #Scamacca e #Milik.… - acmilan : #OnThisDay in 1988 Maradona's Napoli was no match for Arrigo Sacchi's #ACMilan ???? A San Siro il Napoli di Maradona… - Domenico1oo777 : RT @AntonelloAng: Non è fallo.. e il Milan pareggia. - federicod_6 : RT @matthijs_pog: 'Il Milan ha perso perché mancavano 7 titolari'. Ma perché rosicano così? Hahaha -