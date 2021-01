Tragedia in Molise | 34enne sannita trovato senza vita | si indaga sulle cause

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) –in provincia di Isernia, dove questa mattina, intorno alle 8:30, un ragazzo di 34 anni di Foglianise è statoprivo diall’interno di un’abitazione in via Fontana Vecchia, a Pozzilli, dove era ospite di alcuni amici. E sono stati proprio questi ultimi a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. In fase di accertamento ledel decesso. Qualcosa di più si saprà nei prossimi giorni quando sarà effettuata l’autopsia. Disposti anche gli esami tossicologici. Sul casono i carabinieri di Filignano insieme ai militari della stazioni di Vitulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.