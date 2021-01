Tottenham e Marsiglia: lo stadio come hub per i vaccini per il Covid (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Tottenham e la Federcalcio inglese hanno messo a disposizione rispettivamente il nuovo stadio degli Spurs e Wembley al National Health Service (NHS) come potenziali hub per il lancio del vaccino contro il Covid-19 nel Regno Unito. Secondo quanto afferma il Daily Mail, le prime dosi contro il coronavirus dovrebbero essere somministrate nelle prossime settimane e potrebbero vedere la casa del club di Londra e della Nazionale inglese come luoghi in cui avverranno le prime somministrazioni.Il club Spurs non è certo nuovo a iniziative nella lotta al Covid dato che anche in piena prima ondata di pandemia, la società aveva già dato una mano sempre rendendo disponibile il suo stadio come centro di smistamento dei beni per le persone bisognose oltre che ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ile la Federcalcio inglese hanno messo a disposizione rispettivamente il nuovodegli Spurs e Wembley al National Health Service (NHS)potenziali hub per il lancio del vaccino contro il-19 nel Regno Unito. Secondo quanto afferma il Daily Mail, le prime dosi contro il coronavirus dovrebbero essere somministrate nelle prossime settimane e potrebbero vedere la casa del club di Londra e della Nazionale ingleseluoghi in cui avverranno le prime somministrazioni.Il club Spurs non è certo nuovo a iniziative nella lotta aldato che anche in piena prima ondata di pandemia, la società aveva già dato una mano sempre rendendo disponibile il suocentro di smistamento dei beni per le persone bisognose oltre che ...

