Era il 7 gennaio 2011 quando una terribile notizia colpì il Salto con gli sci azzurro: "Simona Senoner è deceduta per cause naturali". La 17enne azzurra si trovava a Stonach, una località della Foresta Nera in Germania, sede di una gara di Continental Cup, il massimo circuito internazionale del Salto con gli sci al femminile prima dell'arrivo della Coppa del Mondo. Sembrava una giornata come molte altre, con l'emozione di una gara importante alle porte e la voglia di migliorarsi, ma di colpo divenne una delle pagine più tristi degli sport della neve. Simona Senoner (Bolzano, 13 giugno 1993), originaria di Santa Cristina di Val Gardena. era una giovane promessa azzurra. Si avvicinò agli sport della neve praticando lo sci di fondo per poi passare al Salto con gli sci

Salto con gli sci, il ricordo di Simona Senoner a 10 anni dalla scomparsa

Il ricordo di Simona Senoner a 10 anni dalla prematura scomparsa: una giovane speranza azzurra del salto con gli sci stroncata troppo presto.

