Restrizioni anti-Covid: oggi 7 gennaio l'Italia torna in zona gialla, ma "rafforzata". Ecco le riaperture e i divieti – Le regole

Entra in vigore oggi giovedì 7 gennaio il nuovo decreto del governo che regola le Restrizioni anti-Covid fino al 15 gennaio. Nel fine settimana varranno le regole della zona arancione, ma oggi e domani 8 gennaio l'Italia torna in zona gialla, con la riapertura dei bar e dei ristoranti per la prima volta dopo la stretta decisa per le festività natalizie. Al contrario di quanto previsto prima di Natale, però, è una zona gialla "rafforzata". Che cosa significa? Resta il divieto di spostamento tra le regioni (in vigore fino al 15 gennaio), fatti salvi i movimenti per ...

Di fatto uno dei tanti pavineri privati, che a Cavallino-Treporti sono stati comunque autorizzati nonostante le restrizioni anti-contagio e che è stato ugualmente bruciato martedì sera malgrado la ...

In Australia sono ancora in vigore le restrizioni contro la pandemia ...

