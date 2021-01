No, le persone fotografate all’interno del Campidoglio non sono antifa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2020 su Twitter è stata pubblicata la foto di tre persone immortalate all’interno del Campidoglio di Washington, la sede del Congresso americano assalita dai sostenitori del presidente uscente Donald Trump nel pomeriggio americano del 6 gennaio. La foto è affiancata da un’immagine che, attraverso una ricerca inversa su Google, riconosce due di loro come antifa (movimento radicale di sinistra, contrazione delle parole anti fascist, antifascista), vista la presenza di alcune loro foto sul sito phillyantifa.org, sito web del gruppo antifa della città di Philadelphia. Si tratta di una notizia falsa, le tre persone fotografate non sono antifa. L’immagine che collega gli assaltatori del ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2020 su Twitter è stata pubblicata la foto di treimmortalatedeldi Washington, la sede del Congresso americano assalita dai sostenitori del presidente uscente Donald Trump nel pomeriggio americano del 6 gennaio. La foto è affiancata da un’immagine che, attraverso una ricerca inversa su Google, riconosce due di loro come(movimento radicale di sinistra, contrazione delle parole anti fascist,scista), vista la presenza di alcune loro foto sul sito philly.org, sito web del gruppodella città di Philadelphia. Si tratta di una notizia falsa, le trenon. L’immagine che collega gli assaltatori del ...

