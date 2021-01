"No alle divergenze in politica estera", dice Berlusconi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - “Considero preoccupante il fatto che la politica italiana in questi giorni sia molto attenta alle manovre governative e parlamentari e che invece stia passando per ora quasi sotto silenzio un accadimento molto importante”. È l'inicpit della lettera che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha consegnato al Corriere della Sera, nella quale mette in evidenza che l'Italia “ha assunto la presidenza annuale del G20, il forum dei Paesi che rappresentano il 60% della popolazione e oltre l'80% del Pil mondiale”, un ruolo – sottolinea l'ex premier che ha presieduto il vertice per ben tre volte – che “non è affatto un semplice orpello formale” bensì “un'occasione unica per concorrere a determinare le prospettive del mondo in una fase di grandi cambiamenti”. Ma perché questi “non siano soltanto propositi velleitari è necessario costruire una ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - “Considero preoccupante il fatto che laitaliana in questi giorni sia molto attentamanovre governative e parlamentari e che invece stia passando per ora quasi sotto silenzio un accadimento molto importante”. È l'inicpit della lettera che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha consegnato al Corriere della Sera, nella quale mette in evidenza che l'Italia “ha assunto la presidenza annuale del G20, il forum dei Paesi che rappresentano il 60% della popolazione e oltre l'80% del Pil mondiale”, un ruolo – sottolinea l'ex premier che ha presieduto il vertice per ben tre volte – che “non è affatto un semplice orpello formale” bensì “un'occasione unica per concorrere a determinare le prospettive del mondo in una fase di grandi cambiamenti”. Ma perché questi “non siano soltanto propositi velleitari è necessario costruire una ...

Dal Recovery fund al rapporto con gli Stati Uniti, passando per la lotta al Covid e la Brexit: sono i temi trattati dal leader di Forza Italia in una lettera al Corriere ...

