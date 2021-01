Nintendo Switch Pro uscirà davvero? Tutto quello che sappiamo sulla nuova console

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono ormai mesi, se non anni, che in rete si parla diPro,versione dellaibrida della casa di Super Mario che si proporrebbe come una tecnologia mid-gen, esattamente come accaduto in passato con PS4 Pro e Xbox One X, edizioni leggermente più potenti delle macchine base. E che, di conseguenza, permetterebbe al device orientale di mantenere la propria attrattiva sul pubblico sopratora che sono disponibili le tanto desiderate – e praticamente introvabili! – PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. E se è vero che alcuni volevanoPro in uscita addirittura ad aprile, le ultime notizie hanno smentito il periodo previsto per la possibile release, ma non che il progetto sia effettivamente in cantiere nelle laboriose fucine del ...