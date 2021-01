Mentre c' era l' assalto ' trumpiano' al Congresso su Rai Uno in onda l' oroscopo di Paolo Fox

BentivogliMarco : Questa era la sicurezza davanti a #CapitolBuilding durante le proteste #BlackLivesMatter . Oggi mentre il Congres… - RaiNews : #Washington La polizia di Washington evacua due edifici governativi dopo che i sostenitori di Trump hanno cercato d… - Open_gol : Capitol hill è sotto assedio. I supporter di Trump hanno fanno irruzione al Congresso mentre era in corso la ratifi… - 60_cla : RT @catlatorre: Da Glennon Doyle su IG: “Queste sono le assistenti del Senato che hanno avuto lo spirito e il coraggio di proteggere e por… - uomoinbabbucce : @MediasetTgcom24 Che stupida, che ha deciso di farsi uccidere dalla polizia mentre manifestava il proprio sdegno, s… -

Dr Dre ricoverato d'urgenza, come sta? Notte in ospedale per aneurisma: ladri tentano di introdursi nella sua proprietà, arrestati.Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina. Vittima un operaio che, durante dei lavori, è stato travolto da un carrello in movimento.