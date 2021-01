Lotteria Italia, Chieti fortunata: venduti due biglietti vincenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lotteria Italia 2020: tutti i biglietti vincenti estratti il 6 gennaio 2021 7 gennaio 2021 Sono ben due i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2020-2021 venduti a Chieti . ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 7 gennaio 2021)2020: tutti iestratti il 6 gennaio 2021 7 gennaio 2021 Sono ben due idi terza categoria della2020-2021. ...

DanieleScarpini : Lotteria Italia 2021, ecco tutti i biglietti vincenti - FranciPez : @Blowjoint @annapaolaconcia @DarioBallini In realtà anche su rai1 hanno fatto un’edizione speciale in collegamento… - ottochannel : Lotteria Italia, stavolta la fortuna bacia l'Irpinia - mattinodinapoli : Lotteria Italia, la titolare della tabaccheria del colpo grosso in Irpinia: «Qui 5 milioni con un Gratta e Vinci» - voceditalia : Lotteria Italia: a Pesaro i cinque milioni del primo premio -