La rissa tra Casalino e Facci su Libero | «A scuola eri l’ultimo della classe» | «Non hai idea di quanto ti disprezzi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Tu non hai neppure la più pallidadiio ti, e ti do del «tu» come si fa con le cose, non dovendo io neppure rispettare una carica elettiva che non hai mai avuto”. Comincia così la risposta di Filippoa Rocco, in un battibecco a mezzo stampa pubblicato in prima pagina da. Unaspettacolare per toni e bassezze tra il portavoce del Presidente del Consiglio e l’editorialista del giornale di Feltri. Con perle di livello, quali il rino dei voti alle elementari. Val la pena riportare qui i passaggi più succosi, per puro voyeurismo. Dicedi non pentirsi del suo percorso professionale, dal Grande Fratello a capocomunicazione del Premier: «Io non scenderò al ...