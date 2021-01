J-Ax, il triste messaggio: “Non è questo l’esempio per i nostri figli” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il rapper J-Ax si è pronunciato sui tristi eventi della serata di ieri parlando a cuore aperto con i suoi followers, incoraggiandoli al cambiamento. Nella serata di ieri gli italiani hanno potuto essere testimoni dei terribili scontri che hanno avuto luogo a Washington. In seguito ad una protesta fatta dai sostenitori del Presidente uscente Donald L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il rapper J-Ax si è pronunciato sui tristi eventi della serata di ieri parlando a cuore aperto con i suoi followers, incoraggiandoli al cambiamento. Nella serata di ieri gli italiani hanno potuto essere testimoni dei terribili scontri che hanno avuto luogo a Washington. In seguito ad una protesta fatta dai sostenitori del Presidente uscente Donald L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Etrurianews : L' appello è rivolto al sindaco Arena e alla direttrice della Asl Viterbo - Messaggio del consigliere del M5S, Mas… - margaeryscr0wn : @_JessyJ Mi dispiace tantissimo leggere questo messaggio. È davvero triste e comprendo perfettamente la sensazione,… - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa, triste messaggio a La vita in diretta: “È inaccettabile” - Valenti43179553 : @lcrisa13 @blurrygomvez @occhiferiti Il messaggio triste sarebbe che vogliamo Tommy vincitore?? - blurrygomvez : @occhiferiti non si tratta di non poter mandare questo aereo, liberissimo di farlo ma il messaggio dietro è molto triste sinceramente -

Ultime Notizie dalla rete : triste messaggio Rita Dalla Chiesa, triste messaggio a La vita in diretta: “È inaccettabile” Lanostratv J-Ax, il triste messaggio: “Non è questo l’esempio per i nostri figli”

J-Ax si è pronunciato sui tristi eventi della serata di ieri parlando a cuore aperto con i suoi followers, incoraggiandoli al cambiamento.

Chi era Riccardo Cioni: età, carriera, moglie, social e soprannome

La dolorosa notizia della morte di Riccardo Cioni è arrivata da qualche ora, un annuncio drammatico: scopriamo insieme chi era il celebre dj ...

J-Ax si è pronunciato sui tristi eventi della serata di ieri parlando a cuore aperto con i suoi followers, incoraggiandoli al cambiamento.La dolorosa notizia della morte di Riccardo Cioni è arrivata da qualche ora, un annuncio drammatico: scopriamo insieme chi era il celebre dj ...