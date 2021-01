Istituto di Mestre VE ricerca docente di A040 per supplenza Scadenza 9 gennaio 2021

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L'"A. Pacinotti" di(VE) comunica che è disponibile unaper l'insegnamento diScienze e tecnologie elettriche ed elettroniche di 9 ore fino al 30 giugnoo, in alternativa, affine A041 o, in possesso di Laurea magistrale in discipline di area tecnica o scientifica, disponibili a ricoprire l’incarico. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Mestre

VeneziaToday

Quando in Italia Fuori era primavera, nelle isole Svalbard il termometro arrivava anche a 50 gradi sotto lo zero. «Ma dopo cinque mesi di buio totale, finalmente era cominciata ...Troppi contagi, il rientro in aula è rinviato a febbraio. Mirella Topazio: «Ci sentiamo come Penelope e la sua tela» ...