Il fumo aumenta il rischio di complicanze da Covid-19

(Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Ilè associato a unpiù elevato di insorgenza di sintomatologie gravi in caso di infezione da SARS-CoV-2. Lo conferma uno studio, pubblicato sul British Medical Journal Thorax, condotto dagli esperti del King's College di Londra, che tra i fumatori hanno riscontrato il 14 per cento di probabilità in più di sviluppare febbre, tosse persistente e difficoltà respiratorie, e il 50 per cento in più di manifestare più di dieci sintomi contemporaneamente, tra cui tosse, febbre, perdita dell'olfatto, del gusto o dell'appetito, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento, disturbi intestinali o annebbiamento. "Questo studio - afferma Mario Falchi, ricercatore capo e docente senior presso il King's College di Londra - fornisce la prima prova conclusiva, basata sull'osservazione reale, del fatto che fumare rappresenti un ...