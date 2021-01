Cyberpunk 2077 ha ancora molti problemi ma la community di modder sta migliorando il gioco (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 è stato lanciato pieno di problemi sia grandi che piccoli, ma la community dei modder si è messa al lavoro per migliorare il titolo. La pagina Nexus Mods del gioco è ora piena di aggiunte interessanti che rendono migliore il gioco base. Ad esempio, i giocatori hanno notato dopo il lancio che Night City non ha barbieri. Ma grazie a una mod di homes432 chiamata Arasaka Appearance Updater, il giocatore può regolare alcune caratteristiche del viso e cambiare il taglio di capelli. Un'altra mod che è incredibilmente utile è Better Minimap, di WillyJL. In Cyberpunk 2077, ogni volta che V scende dall'auto, la telecamera ingrandisce la minimappa, il che significa che non potete vedere l'obiettivo che vi ha fatto scendere ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021)è stato lanciato pieno disia grandi che piccoli, ma ladeisi è messa al lavoro per migliorare il titolo. La pagina Nexus Mods delè ora piena di aggiunte interessanti che rendono migliore ilbase. Ad esempio, i giocatori hanno notato dopo il lancio che Night City non ha barbieri. Ma grazie a una mod di homes432 chiamata Arasaka Appearance Updater, il giocatore può regolare alcune caratteristiche del viso e cambiare il taglio di capelli. Un'altra mod che è incredibilmente utile è Better Minimap, di WillyJL. In, ogni volta che V scende dall'auto, la telecamera ingrandisce la minimappa, il che significa che non potete vedere l'obiettivo che vi ha fatto scendere ...

Eurogamer_it : I modder stanno migliorando #Cyberpunk2077. - Terra2itter : Patridiots (Cyberpunk 2077 aveva già previsto tutto) - top10libri_it : Novità #9: CYBERPUNK 2077 LA GUIDA UFFICIALE COMPLETA – EDIZIONE DA COLLEZIONE PIGGYBACK, PIGGYBACK editore PIGGYB… - infoitscienza : La scrittrice di The Last of Us - Parte II ha passato le vacanze a conquistare Judy in Cyberpunk 2077 - PlayTrucos : Judy Alvarez di Cyberpunk 2077 entra nel presente in questo fantastico cosplay di fan -