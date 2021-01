Coppa Libertadores | Boca-Santos la semifinale finisce pari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021), per le semifinali di andata della Copaintà 0-0. Ilha ricevuto ildal Brasile a La Bombonera in una partita discreta. Il risultato lascia la partita di ritorno, mercoledì prossimo allo stadio Vila Belmiro, apertissima a qualsiasi verdetto.: il gioco delè veramente in crescita? Se analizziamo con attenzione la prestazione del, non vediamo certo una squadra veramente in grado di alzare la. Il gioco è ancora molto disordinato e inconcludente, anche se un pochino migliorato rispetta al mese scorso. Ha giocato senza personalità e senza intelligente tattica, ancora da organizzare mentalmente. ...