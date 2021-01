Calciomercato Napoli, colpi per il futuro: piacciono Zaccagni e Macias (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Napoli deve rialzarsi dall’immeritato k.o. contro lo Spezia. I miglioramenti sul piano del gioco sono sotto gli occhi di tutti ed il rallentamento del Milan, ieri, alimenta la speranza di qualche velleità più consistente di un mero piazzamento in Champions League. Oggi, però, è il 7 di gennaio e siamo entrati nel vivo del Calciomercato invernale. Il diktat sembra molto semplice e differente dalle scorse stagioni: non sarebbe saggio ingaggiare nomi nuovi senza prima sfoltire la rosa. Ed ecco che gli esuberi prendono i nomi di Malcuit, Milik (in scadenza a giugno, con De Laurentiis che vorrebbe monetizzare) e Llorente. I due attaccanti sono molto cercati in Italia, specialmente dalla Juventus alla ricerca di un vice Morata. Il 35enne spagnolo, invece, interessa alle squadre che lottano per la salvezza, come Benevento e Spezia. Sul terzino francese, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildeve rialzarsi dall’immeritato k.o. contro lo Spezia. I miglioramenti sul piano del gioco sono sotto gli occhi di tutti ed il rallentamento del Milan, ieri, alimenta la speranza di qualche velleità più consistente di un mero piazzamento in Champions League. Oggi, però, è il 7 di gennaio e siamo entrati nel vivo delinvernale. Il diktat sembra molto semplice e differente dalle scorse stagioni: non sarebbe saggio ingaggiare nomi nuovi senza prima sfoltire la rosa. Ed ecco che gli esuberi prendono i nomi di Malcuit, Milik (in scadenza a giugno, con De Laurentiis che vorrebbe monetizzare) e Llorente. I due attaccanti sono molto cercati in Italia, specialmente dalla Juventus alla ricerca di un vice Morata. Il 35enne spagnolo, invece, interessa alle squadre che lottano per la salvezza, come Benevento e Spezia. Sul terzino francese, ...

Lo scrittore Maurizio de Giovanni è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: “Il discorso delle 30 palle gol fallite, comincia a diventare endemico. Lo si può dire una volta che non ...

