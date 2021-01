Addio Arsenal, pista turca per Ozil (Di giovedì 7 gennaio 2021) Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesut Ozil sta vivendo dei mesi davvero complicati all’Arsenal: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Sembra chiaro che lasci la Premier League e vada altrove. Il DC United per la MLS ma c'è anche la Turchia, dove sono almeno due i club interessati alla situazione. Da una parte il Fenerbahçe (come scrive A Spor) e dall'altra l'Istanbul Basaksehir.caption id="attachment 1066227" align="alignnone" width="1200" Ozil (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesutsta vivendo dei mesi davvero complicati all’: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Sembra chiaro che lasci la Premier League e vada altrove. Il DC United per la MLS ma c'è anche la Turchia, dove sono almeno due i club interessati alla situazione. Da una parte il Fenerbahçe (come scrive A Spor) e dall'altra l'Istanbul Basaksehir.caption id="attachment 1066227" align="alignnone" width="1200"(getty images)/caption ITA Sport Press.

