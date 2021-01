VIDEO | Mafia | corona di fiori sul luogo del delitto Piersanti Mattarella

Leggi su dire

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) PALERMO – Una corona di fiori e’ stata posta dal governo della Regione Siciliana al fianco della lapide posta alla memoria di Piersanti Mattarella, a Palermo, in via della Liberta’. A rendere omaggio al presidente della Regione ucciso 41 anni fa, questa mattina, si e’ recato, in rappresentanza del governo il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao.