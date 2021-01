Vaccini, le mani della mafia sulla distribuzione. In crescita anche l’usura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mafia e gli usurai cercano di trarre vantaggio dalla pandemia. Secondo le ultime indagini il nuovo obiettivo è il vaccino web sourceLa pandemia da Covid-19 è stata una sciagura per tutto il mondo, aprendo una crisi profondissima a livello sanitario, sociale ed economico. Al momento la priorità resta quella di tirarsene fuori e tornare al più presto alla vita normale, anche se i contagi di questi giorni in Italia ma anche negli altri paesi restano ancora alti e c’è il rischio concreto di una terza ondata. Quando tutto questo sarà finito però si conteranno i danni a livello economico: tante attività sono già ridotte sul lastrico, molti di noi hanno perso il lavoro ed il livello di povertà crescerà tantissimo. In queste situazioni, si sa, il crimine organizzato la fa da padrone. La mafia, secondo quanto riportato dalle ... Leggi su instanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lae gli usurai cercano di trarre vantaggio dalla pandemia. Secondo le ultime indagini il nuovo obiettivo è il vaccino web sourceLa pandemia da Covid-19 è stata una sciagura per tutto il mondo, aprendo una crisi profondissima a livello sanitario, sociale ed economico. Al momento la priorità resta quella di tirarsene fuori e tornare al più presto alla vita normale,se i contagi di questi giorni in Italia manegli altri paesi restano ancora alti e c’è il rischio concreto di una terza ondata. Quando tutto questo sarà finito però si conteranno i danni a livello economico: tante attività sono già ridotte sul lastrico, molti di noi hanno perso il lavoro ed il livello di povertà crescerà tantissimo. In queste situazioni, si sa, il crimine organizzato la fa da padrone. La, secondo quanto riportato dalle ...

Rispettiamo ancora il distanziamento, indossiamo le mascherine, facciamo attenzione all’igiene delle mani e presto, prestissimo chi lo vorrà potrà ricevere la propria dose di vaccino. Ma sono tante, t ...

Vaccini, il Viminale: "Rischio infiltrazioni dei clan sulla diffusione"

I clan mafiosi sfruttano l'emergenza Covid. Le indagini rivelano che stanno tentando di accedere alle misure di sostegno all'economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture tur ...

