Vaccini, c'è il rischio di infiltrazioni mafiose sulla loro diffusione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È quanto viene dichiarato nel quarto report dell'Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte delle mafie. Secondo le indagini, i clan mafiosi avrebbero già cercato di sfruttare l'emergenza Covid in più modi. Prima tentando di accedere alle misure di sostegno all'economia previste dal governo, e poi entrando nel business dei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali. Non solo. Secondo il report, anche la diffusione dei Vaccini potrebbe suscitare interesse tra i gruppi criminali, che potrebbero sfruttare «l'elevata domanda» e la «fisiologica bassa offerta iniziale». L'indagine rileva anche un vero e proprio boom di attacchi informatici avvenuti durante i primi 10 mesi del 2020: quelli contro le infrastrutture critiche di rilevanza nazionale sono ...

