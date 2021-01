Usa | il video del colpo d’arma da fuoco all’interno del Congresso | colpita una donna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos e scontrideldegli Stati Uniti. Sui social è stato diffuso un, probabilmente dagli stessi sostenitori di Donald Trump, in cui unaviene ferita da unda. Secondo fonti locali, sarebbe in gravissime condizioni. Non è chiaro chi abbia esploso il proiettile.Instagram/antonyolimah L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.