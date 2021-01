Usa, il dem Warnock vince seggio Senato in Georgia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato. E la proiezione della Cnn. Raphael Warnock, l'edede di Martin Luther King L astro nascente dei democratici e il ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dem Raphaelha vinto uno dei due ballottaggi inper il. E la proiezione della Cnn. Raphael, l'edede di Martin Luther King L astro nascente dei democratici e il ...

