Udinese | Gotti | «In disaccordo con l’arbitro Sul mercato valuta la società»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Luca, tecnico dell’, parla della sconfitta contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore anche sull’arbitraggio Luca, tecnico dell’, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport. ARBITRAGGIO – «Anch’io non sono d’accordo con parecchie decisioni su punizioni e cartellini, ognuno bada al proprio orticello. Ma devo dire che, come capita spesso, a rivedere la partita dopo le decisioni arbitrali appaiono in una forma diversa. Sono d’accordo con Mihajlovic, poi magari riguardando la partita si vedono cose diverse».– «Sembrerebbe che non ne abbiamo bisogno, ma questi continui infortuni, anche gravi come tre crociati o ricadute, non so che tipo dizioni faranno fare allaal termine di un ...