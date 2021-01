Stefania Grasso capo di Gabinetto della Questura di Salerno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stefania Grasso, primo dirigente della Polizia di Stato, è il nuovo capo di Gabinetto della Questura di Salerno. Nata a Roma nel 1967, laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Grasso ha frequentato dal 1987-1992 il IV corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Tra le funzioni più rilevanti, nelle varie articolazioni della Polizia di Stato, ha espletato, dando prova di elevata affidabilità, quelle di Funzionario di turno dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura Napoli, di Funzionario addetto del Commissariato Sezionale di Vicaria di Napoli. Successivamente, è stata dirigente del Commissariato di Sorrento, Vice Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 gennaio 2021), primo dirigentePolizia di Stato, è il nuovodidi. Nata a Roma nel 1967, laureata in Giurisprudenza, la dottoressaha frequentato dal 1987-1992 il IV corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Tra le funzioni più rilevanti, nelle varie articolazioniPolizia di Stato, ha espletato, dando prova di elevata affidabilità, quelle di Funzionario di turno dell’Ufficio Prevenzione GeneraleNapoli, di Funzionario addetto del Commissariato Sezionale di Vicaria di Napoli. Successivamente, è stata dirigente del Commissariato di Sorrento, Vice Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza ...

stefania_mileto : RT @mrcllznn: Ora può tornare al Grande Fratello. Il missile di Aldo Grasso a Rocco Casalino - Il Tempo - MarcoToth4 : @stefania_mileto Si,ma dal 7 gennaio è già carnevale,martedì grasso viene il 16 febbraio ,nel 2021. - E_Ross99 : In un mondo dove Dayane dice di perdere grasso siate Stefania Orlando che si mangia un piatto di pasta a mezzanotte #tzvip #sovip - CaldaruloAngela : RT @Alessia23097469: #TZVIP in un mondo di Daiena Mello che fs bodyshaming per un uovo con della pancetta o per un filo di grasso sulla pan… - GagaGurlxo : RT @Alessia23097469: #TZVIP in un mondo di Daiena Mello che fs bodyshaming per un uovo con della pancetta o per un filo di grasso sulla pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Grasso Stefania Grasso capo di Gabinetto della Questura di Salerno Il Denaro GF Vip, Mello invita Rosalinda a dimagrire: 'Dovresti togliere il grasso'

Sul web è apparso un video in cui Dayane Mello ha invitato l'amica Rosalinda a togliere qualche chilo di troppo: è polemica sui social.

Polizia, Stefania Grasso è nuovo capo di gabinetto della questura di Salerno

Il questore della provincia di Salerno Maurizio Ficarra ha ricevuto e dato il benvenuto al primo dirigente della Polizia di Stato Stefania Grasso, che si è insediata con l’incarico di Capo di Gabinett ...

Sul web è apparso un video in cui Dayane Mello ha invitato l'amica Rosalinda a togliere qualche chilo di troppo: è polemica sui social.Il questore della provincia di Salerno Maurizio Ficarra ha ricevuto e dato il benvenuto al primo dirigente della Polizia di Stato Stefania Grasso, che si è insediata con l’incarico di Capo di Gabinett ...