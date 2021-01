Scafati | il sindaco riorganizza la ripresa della scuola in presenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Anche asaranno applicate le disposizioni contenute nell’ordinanza regionale n.1 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale”. Lunedì 11 gennaio ritorneranno, quindi, insolo gli alunnidell’infanzia e delle prime due classiprimaria. “Successivamente – ha dichiarato ilCristoforo Salvati – in base all’andamentocurva epidemiologica nella nostra città, valuteremo l’eventualità del ritorno in classe di tutti gli altri studenti che, nel frattempo, proseguiranno con la didattica ...