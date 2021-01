“Pieces of a Woman” (su Netflix), autopsia emotiva di una maternità mancata - (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Serena Nannelli Kata Wéber e Kornél Mundruzkó esorcizzano il loro dramma privato, dando alla luce un film che deve tutto all’attrice protagonista e il cui prologo, un lunghissimo piano-sequenza, è sconvolgente “Pieces of a Woman”, presentato allo scorso Festival di Venezia e con Scorsese tra i produttori, è un film che racconta, con devastante autenticità, una tragedia come quella del lutto neonatale. La storia è reale, in quanto vissuta proprio dalla coppia autrice del film: la sceneggiatrice Kata Wéber e il marito, Kornél Mundruzkó, regista ungherese al suo prima lungometraggio in inglese, attraverso l’arte, con quella che è un’opera toccante e viscerale, tentano di elaborare un trauma dandogli valenza universale. Di sicuro, per lo spettatore sarà difficile dimenticare il potente e disturbante incipit del film, un piano sequenza ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Serena Nannelli Kata Wéber e Kornél Mundruzkó esorcizzano il loro dramma privato, dando alla luce un film che deve tutto all’attrice protagonista e il cui prologo, un lunghissimo piano-sequenza, è sconvolgente “of a”, presentato allo scorso Festival di Venezia e con Scorsese tra i produttori, è un film che racconta, con devastante autenticità, una tragedia come quella del lutto neonatale. La storia è reale, in quanto vissuta proprio dalla coppia autrice del film: la sceneggiatrice Kata Wéber e il marito, Kornél Mundruzkó, regista ungherese al suo prima lungometraggio in inglese, attraverso l’arte, con quella che è un’opera toccante e viscerale, tentano di elaborare un trauma dandogli valenza universale. Di sicuro, per lo spettatore sarà difficile dimenticare il potente e disturbante incipit del film, un piano sequenza ...

