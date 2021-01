Napoli-Spezia, formazioni ufficiali: Petagna fuori, Lozano centravanti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la bella vittoria di Cagliari, il Napoli torna a giocare allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare lo Spezia, che invece ha iniziato il 2021 con una sconfitta in casa contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Rino Gattuso cercano altri punti importanti per proseguire l’inseguimento alle primissime posizioni della classifica. Ancora diverse assenze da gestire per il tecnico del Napoli, che deve rinunciare a Mertens, Osimhen, Koulibaly, e Demme. I ragazzi di Italiano, invece, cercano il riscatto e punti importanti, visto che l’ultima vittoria in campionato risale addirittura a novembre, quando proprio in Campania arrivò il 3-0 al Ciro Vigorito di Benevento. formazioni ufficiali: Napoli – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la bella vittoria di Cagliari, iltorna a giocare allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare lo, che invece ha iniziato il 2021 con una sconfitta in casa contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Rino Gattuso cercano altri punti importanti per proseguire l’inseguimento alle primissime posizioni della classifica. Ancora diverse assenze da gestire per il tecnico del, che deve rinunciare a Mertens, Osimhen, Koulibaly, e Demme. I ragazzi di Italiano, invece, cercano il riscatto e punti importanti, visto che l’ultima vittoria in campionato risale addirittura a novembre, quando proprio in Campania arrivò il 3-0 al Ciro Vigorito di Benevento.– Ospina, Di Lorenzo, Manolas, ...

