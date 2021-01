Milan, si ferma a 27 gare la striscia di imbattibilità in Serie A (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si è fermata a 27 gare la striscia di risultati utili consecutivi del Milan in Serie A. I rossoneri sono tornati alla sconfitta contro la Juventus di Pirlo, l’ultimo tonfo in campionato era arrivato nell’ormai lontanissimo 8 marzo 2020 contro il Genoa. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si èta a 27ladi risultati utili consecutivi delinA. I rossoneri sono tornati alla sconfitta contro la Juventus di Pirlo, l’ultimo tonfo in campionato era arrivato nell’ormai lontanissimo 8 marzo 2020 contro il Genoa. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

