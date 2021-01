Maria Chindamo, il pentito: “Uccisa e data in pasto ai porci” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La tragica morte dell’imprenditrice calabrese Maria Chindamo, il pentito rivela: “Uccisa e data in pasto ai porci”. C’è una tremenda novità nel caso di Maria Chindamo, 44 anni di Laureana di Borrello, scomparsa il 6 maggio 2016 dalla provincia di Vibo Valentia. Negli anni, si è fatto avanti diventando poi una spietata realtà il sospetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La tragica morte dell’imprenditrice calabrese, ilrivela: “inai”. C’è una tremenda novità nel caso di, 44 anni di Laureana di Borrello, scomparsa il 6 maggio 2016 dalla provincia di Vibo Valentia. Negli anni, si è fatto avanti diventando poi una spietata realtà il sospetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Un pentito: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' - HuffPostItalia : 'L'imprenditrice scomparsa Maria Chindamo è stata fatta a pezzi e data in pasto ai maiali' - fanpage : ?? Ultim'ora Clamorosa svolta nelle indagini sulla scomparsa di Maria Chindamo. - ChiaraTuretta1 : Un pentito: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' - fulviodeangeli1 : Un pentito: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' -