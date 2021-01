Mamma di 26 anni si lancia dal cavalcavia con il suo bambino, morti entrambi: aveva appena perso il lavoro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una Mamma di soli 26 anni lunedì mattina si è lanciata da un cavalcavia tenendo in braccio il suo bambinio di appena 21 mesi . entrambi sono morti sul colpo . Un dramma provocato dallo stato di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unadi soli 26lunedì mattina si èta da untenendo in braccio il suo bambinio di21 mesi .sonosul colpo . Un dramma provocato dallo stato di ...

Una mamma di soli 26 anni lunedì mattina si è lanciata da un cavalcavia tenendo in braccio il suo bambinio di appena 21 mesi. Entrambi sono morti sul colpo. Un dramma provocato ...

Dalla giovane mamma al calciatore: il bilancio sulle strade è tragico

A sei giorni dall'inizio del nuovo anno si registrano già otto vittime nell'Isola in incidenti mortali. Ci sono anche un 14enne e un 16enne ...

