L' Inter cade a Genova dopo otto vittorie Successi per Roma | Lazio e Sassuolo

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI -consecutive si ferma a Marassi la rincorsa dell'alla vetta della Serie A. La squadra di Antonio Conte viene sconfitta per 1-2 da una Sampdoria cinica e capace di sfruttare le occasioni concesse dagli avversari. Il gol del vantaggio blucerchiato è stato siglato da Antonio Candreva, ex nerazzurro, su calcio di rigore al 23' del primo tempo mentre il raddoppio è arrivato quindici minutigrazie all'attaccante spagnolo-senegalese Keita Baldè, lesto a trasformare un preciso assist del centrocampista danese Damsgaard. Inutile il gol del difensore olandese De Vrij, primo e inutile tassello di una rimonta rimasta incompleta, forse anche per un campo in pessime condizioni. Il momento clou della partita pero' si registra al dodicesimo minuto di gioco, sullo 0-0, quando ...

StickHutzee : RT @ithurinon: Prova di forza della Juventus che vince nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo. Milan che perde, si, ma dimostrando comun… - ithurinon : Prova di forza della Juventus che vince nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo. Milan che perde, si, ma dimostra… - passione_inter : Serie A, 16^ giornata: il Milan cade contro la Juventus, l'Inter rimane a -1. Risultati e classifica aggiornata -… - infoitsport : Sampdoria-Inter 2-1, Conte cade dopo otto vittorie consecutive - CalcioPillole : RT @CipFanta: #Atalanta e #Roma si confermano, l'Inter cade a Genova. Il pomeriggio della 16ª giornata al #fantacalcio è su #CIP?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cade

Il Napoli cade contro lo Spezia per 2-1. Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la cocente sconfitta contro la squadra ligure: "Non so cos'è successo, ma sicuramente è mancata cattiveria ...Il Napoli cade in casa contro lo Spezia. Grande rammarico per gli azzurri, che giocano bene e creano tantissime occasioni ma senza riuscire a capitalizzarle al meglio. Nel postpartita Lorenzo Insigne ...