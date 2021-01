Incidente stradale per Morgan De Sanctis: è grave (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante la notte l’ex portiere Morgan de Sanctis, 44 anni il prossimo 26 marzo e padre di tre figlie, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Gemelli dopo essere stato protagonista di un grave Incidente in auto. In Ospedale, De Sanctis è stato dopo poco operato per scongiurare il pericolo legato all’emorragia all’addome che presentava. Fortunatamente l’intervento è riuscito perfettamente. Le condizioni del DS giallorosso sono serie ma l’ex portiere non è attualmente in pericolo di vita. grave Incidente in auto per De Sanctis Morgan De Sanctis, attuale direttore sportivo della Roma, è rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale. L’ex portiere di Roma, ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante la notte l’ex portierede, 44 anni il prossimo 26 marzo e padre di tre figlie, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Gemelli dopo essere stato protagonista di unin auto. In Ospedale, Deè stato dopo poco operato per scongiurare il pericolo legato all’emorragia all’addome che presentava. Fortunatamente l’intervento è riuscito perfettamente. Le condizioni del DS giallorosso sono serie ma l’ex portiere non è attualmente in pericolo di vita.in auto per DeDe, attuale direttore sportivo della Roma, è rimasto coinvolto in un. L’ex portiere di Roma, ...

DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - LuigiBevilacq17 : RT @BrunoGalvan85: Grave incidente stradale per Morgan De Sanctis: il dirigente della @OfficialASRoma è in terapia intensiva. Forza Morgan! - __Luisa_____ : RT @perchetendenza: 'Forza Morgan': Perché Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un incidente stradale ed è stato trasportato d'urgenza al… -