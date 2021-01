Il Salone delle Meraviglie 4 | la riapertura dopo il Covid-19 | tutte le novità

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) A grandissima richiesta da parte dei fan,la chiusura a causa-19, ritorna ‘Il4‘: eccoleIl4, Fonte foto: Instagram (@ realtimetvit)Federico Fashion Style ritorna in televisione con il suo seguitissimo ‘Il4‘ chiuso in precedenza a causa della pandemia da Nuovo Coronavirus: eccole. Per questa nuova edizione, il noto parrucchiere dei vip, ha deciso di utilizzare un altro luogo per accogliere i suoi clienti ed i telespettatori che lo seguono da casa, infatti, la location sarà la bellissima Rinascente di ...