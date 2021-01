FRATELLI CAPUTO | anticipazioni ultima puntata di venerdì 8 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 7 gennaio 2021)quarta eddella fiction, in onda2021 in prima serata su Canale 5: Alberto ha a che fare con numerose beghe al Comune, ma l’uomo insieme a Patrizia scopre anche il segreto del figlio Andrea: studente in Economia, il ragazzo coltiva però sogni musicali e vorrebbe diventare un cantautore. Ora Andrea intende partecipare a un talent show con la complicità dello zio Nino. Patrizia, aiutata da Agata, ha iniziato il business delle borsette. Alberto subisce una mozione di sfiducia organizzata da Nino, sempre più intenzionato a far sì che il fratellastro se ne torni a Milano. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la ...