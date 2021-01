Covid | Ema autorizza anche il vaccino di Moderna

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), dall’Ema via libera al: l’Agenzia europea del farmaco vigilerà sull’efficacia e la sicurezza Via libera dell’agenzia europea del farmaco (Ema) al, che diventa così il secondoad essereto dalla Ue dopo l’ok alPfizer-Biontech. L’organizzazione, spiega la Dire (www.dire.it), continua intanto le proprie valutazioni sulAstraZeneca,… L'articolo Corriere Nazionale.

Secondo siero autorizzato nell’Unione, dopo il via libera a quello di Pfizer-Biontech. 160 milioni le dosi prenotate dalla Commissione per gli Stati Ue, ora attesa l’autorizzazione formale da parte di ...L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicem ...